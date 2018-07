الأسماك تحت أقدامهم.. الأمطار تجتاح غرف المرضى في مستشفى بالهند (فيديو)

شهدت مناطق مختلفة من الهند مأساة إنسانية بعدما غمرت الأمطار الموسمية الغزيرة وحدة علاج الحالات الحرجة بمستشفى يقع شرق البلاد، علاوة على تدمير عشرات المنازل.

وتداول ناشطون ومواقع محلية مقاطع فيديو تظهر المياه وقد غمرت غرفًا يرقد فيها المرضى والأسماك تسبح من حولهم، في مشهد قلما يشاهده المتابعون حول العالم.

وعرض التلفزيون المحلي لقطات لأطباء يخوضون في مياه، بلغ ارتفاعها مستوى الركبتين، ويعتنون بالمرضى الراقدين على أسرة جرى رفعها في مستشفى وكلية طب “نالاندا” الحكومية في بانتا عاصمة ولاية بيهار.

ونقل بعض المرضى إلى الخارج حتى يتمكن العاملون من إزالة المياه التي تسربت إلى المعدات الطبية، بحسب “رويترز”.

وقتلت العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية أكثر من 1500 شخص في مختلف أرجاء البلاد منذ بداية العام. وتميل أغلب الجهود الحكومية في الهند إلى التركيز على الإغاثة مع ضعف نظم الإنذار المبكر وقلة التركيز على الوقاية.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار على ولاية بيهار وولاية أوتار براديش المجاورة، حيث لقي 80 شخصًا حتفهم في الأيام الأربعة الماضية سواء غرقًا أو نتيجة انهيار جدران.

وارتفع منسوب المياه في الأنهار التي تمر في ولاية أوتار براديش.

وقال مسؤول الإغاثة بالولاية، سانجاي كومار: “الأسبوع القادم سيكون حاسمًا. إذا استمر ارتفاع منسوب المياه… سنواجه بالتأكيد فيضانًا”.

وأشار مسؤول الإدارة المحلية في المنطقة، كيه. ماهيش إلى أنه تم نقل أكثر من عشرة آلاف شخص من المقيمين قرب ضفتي نهر يامونا في دلهي والمناطق المحيطة بها إلى خيام في أراضٍ مرتفعة، بعد أن تجاوز منسوب المياه علامات الخطر.

