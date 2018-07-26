العراق.. إيقاف طيارين عن العمل إثر مشاجرة عنيفة في الجو

أوقفت وزارة النقل العراقية، يوم الاربعاء، طيارين اثنين عن العمل، بسبب تشاجرهما في الجو أثناء رحلة طيران، كما فتحت الوزارة تحقيقًا عاجلًا، متوعدةً بـ”عقوبات قاسية” بحقهما.

وأوضح بيان صدر عن الوزارة أن “هذا الإجراء جاء انطلاقًا من مبدأ الشفافية، ورغبة الوزارة بعدم ترك المجال للمضللين والمطبلين”، على حد وصفها.

وشدد البيان على أن الطيارين سيواجهان “أشد وأعنف العقوبات أقلها الحرمان من الطيران مدى الحياة”.

وأضاف أنه “تم تكليف مفتش عام الوزارة بإتمام الإجراءات الأصولية بحقهم، ولن يكون هناك أي تهاون معهم، أو فرصة للإفلات من العقوبات المشددة”.

وتفرض الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران منذ أشهر عقوبات بحق شركة الخطوط الجوية العراقية بسبب المخالفات المتكررة والتجاوزات.

وقال رئيس المكتب العراقي الاستشاري عامر عبدالجبار إسماعيل في تصريح سابق له إن “سجل الطيران المدني العراقي كان خاليًا من المخالفات الفنية منذ تأسيسه ولغاية عام 2010 ولكن تغيير الكفاءات الوطنية في قيادة سلطة الطيران المدني، وفقًا للمحاصصة الحزبية، أدى إلى تدهور هذا القطاع الحيوي وفقدان سمعته المرموقة عالميًا فضلًا عن الهدر الاقتصادي الكبير”.