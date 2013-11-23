فضيحة علياء المهدي اللبنانية

شهدت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان نقاشا مكثفا بعد قيام الفنانة اللبنانية رشا كحيل بنشر صور عارية لها.

واتسع نطاق النقاش ليعتبر بعض المستخدمين هذه الصور طريقة للثورة، مثلما فعلته المصرية علياء المهدي إلى أن اتضح لاحقا من قبل إحدى المستخدمات أن اللبنانية، رشا كحيل، هي مصورة فوتوغرافية، وأن هذه الصور التقطت عام 2011 وانتشر صيتها قبل فترة، ليعاد نشرها مجددا من قبل وسائل الإعلام وفق ما أشارت إليه "Luna K. Safwan " على حسابها بموقع فيسبوك.

وأضافت أن الصور موجودة في معرض باسم "In Your Home" أي "في منزلك"، ومنشورة على مدونة المصورة منذ عام 2011 قائلة: "عمل رشا متقن وجميل، وموثق على موقعها ومدونتها منذ أكثر من سنة.. ما الذي أيقظ الإعلام الآن؟".