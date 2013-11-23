60 ألف بيضة لتحضير أكبر كعكة في العالم

تم الإعلان بماناغوا عاصمة نيكاراغوا، عن تحطيم الرقم القياسي لأكبر كعكة في العالم.
وبحسب صحيفة غلوبل بوست تمكن صناع حلويات من محلات "شيخ" بمناغوا من دخول كتاب غينيس بتحضيرهم لأكبر كعكة في العالم.
الكعكة مزينة بالفواكه، طولها 500 متر وتزن15 كيلوغراما، وتطلب تحضيرها 60 ألف بيضة و 65 كيسا من الدقيق و 45 كيلوغراما من السكر و 320 علبة من الزبدة و 75 علبة من الفواكه المعلبة و 30 علبة من الكراميل وأكثر من 48 ساعة من العمل.
وسيتم تقطيع الكعكة إلى قطع صغيرة وبيعها ب 0.80 دولار للواحدة، ثم التبرع بالثمن إلى جمعيات خيرية محلية تهتم بمساعدة الأطفال المرضى.