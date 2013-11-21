بيع أرداف كيم كاردشيان بــ6 استرليني

إرم – (خاص) من فريدة محمد

لم تعد مؤخرة النجمة الأمريكية كيم كاردشيان حلم للفتيات اللواتي يردن أن يمتلكن نفس المؤخرة، وذلك بعدما أعلنت سلسلة متاجر"أسدا" عن طرحها لأرداف صناعية بتكلفة لا تتعدّى 6 جنيهات استرليني.

الأرداف الصناعية بها تكنولوجيا تحتوي على قاعدة أرداف مخفية تعمل على إبراز عمقها، وتعطيها إطلالة جذابة بسراويل معززة للأرداف.

وقالت مديرة عمليات الشراء لأسدا هيلين كونولي: "إنّ الحشو المطروح قابل للنقل وهناك مساحة لمضاعفته أو تقليله حتى تتمكن من الحصول على حجم المؤخرة التي تريدها".

الجدير بالذكر أنّ "أسدا" قضت ستة أشهر في تصميم "حمالة صدر مبطنة للأسفل"، لمساعدة النساء على محاكاة مشاهير النساء مثل كيم، كيلي بروك وبيونسيه.