رمى أرجل الخنزير داخل مسجد بستوكهولم

قام مجهولون بضواحي ستوكهولم صباح الاثنين بكسر زجاج أحد المساجد ورمي أرجل خنزير بداخله.

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان الحادث نوع من أنواع التخريب التي يقوم بها أشخاص عنيفون أو مخمورون، أم أنه تعبير عن العنصرية ضد المسلمين خصوصا أن لحم الخنزير محرم في الإسلام.

وجاء في بلاغ للشرطة السويدية أنه تم استدعاؤها صباح الاثنين قبل الساعة الحادية عشرة من طرف احد المسؤولين عن المسجد لاكتشاف الواقعة.

واعتبرت الشرطة الأمر مجرد حادث تخريبي، لكن اختيار لحم الخنزير تحديدا ما يزال يثير الشكوك حول النية العنصرية.

ولم يتم التوصل بعد إلى أي مشتبه بهم، ولشرح صعوبة التحقيق أضاف الناطق باسم الشرطة: "تعتبر أرجل الخنزير طبقا رئيسيا في أعياد نويل بالسويد، لذا فهي متوفرة وعليها إقبال كبير".