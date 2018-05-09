لوحات فنية نادرة تحصد 646 مليون دولار في مزاد (صور)

جلب مزاد على المُقتنيات النادرة للملياردير الأمريكي الراحل ديفيد روكفلر في الليلة الأولى من افتتاح دار مزادات كريستي في نيويورك، مساء أمس الثلاثاء، مبلغ 646 مليون دولار.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المجموعة تضمنت مواد خاصة استخدمتها عدة أجيال من عائلة روكفلر، ولوحات فنية تضم أسماء عظيمة في الفن التشكيلي، أمثال الإسباني بابلو بيكاسو، حيث جلبت لوحته “فتاة شابة مع سلة زهرة” 115مليون دولار، والفرنسي كلود مونيه، فبيعت لوحته “الماء مصدر الإزهار” بمبلغ 84.6 مليون دولار.

بينما حققت لوحة الفرنسي هنري ماتيس “جارية تستلقي بجانب ثمار الماغنوليا “مبلغ 80.7 مليون دولار.

وفي الليلة الثانية من المزاد ستعرض كريستي، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة روكفلر حول الفن الأمريكي، حيث ستشمل أعمال الأمريكيين إدوارد هوبر، وجون سينغر سارجنت، كما وستعرض أثاثًا، وسيراميك ومواد زينة وتذكارات شخصية.

وكشفت كريستي أن العائدات سيتم توزيعها على عدد من المؤسسات الخيرية التي دعمها روكفلر وزوجته عندما كانا على قيد الحياة.

وكان روكفلر آخر حفيد على قيد الحياة لجون دي مؤسس شركة النفط القياسية، حيث توفي في مارس 2017 عن عمر 101 عام، وطوال حياته جمع مع زوجته مجموعة ضخمة من الفن النادر.