زلزال قوته 5.3 درجة يضرب جنوب غرب إيران

قال مركز رصد الزلازل الإيراني، إن زلزالًا قوته 5.3 درجة هزّ جنوب غرب البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز، أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال الذي وقع على بعد نحو 160 كيلومترًا شمال غرب مدينة شيراز الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزلزال وقع بالقرب من مدينة سي سخت.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضرب زلزال قوته 7.3 درجة قرى وبلدات في إقليم كرمانشاه الإيراني على الحدود الجبلية مع العراق، ما أسفر عن مقتل 620 على الأقل وإصابة الآلاف.