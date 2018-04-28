إيران تعتقل رئيس تحرير صحيفة بسبب نشره تقريراً عن الدعارة

اعتقلت السلطات الإيرانية، مساء السبت، رئيس تحرير صحيفة “شرق” الإصلاحية الصحفي “مهدي رحمانيان” عند وصوله إلى مدينة مشهد شمال شرق البلاد، بسبب نشر الصحيفة تقريراً عن الدعارة في هذه المدينة التي تعتبر مقدسة لدى الشيعة.

وقالت وكالة أنباء “إيسنا” الحكومية، إن “السلطات الأمنية ألقت القبض على رئيس تحرير صحيفة شرق الإصلاحية مهدي رحمانيان في مدينة مشهد”، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بسبب نشر صحيفته تقريراً عن الدعارة في مدينة مشهد في 8 من ابريل (نيسان) الجاري.

وقال نائب المدعي العام في مشهد “حسن حيدري”، إن “الصحفي مهدي رحمانيان وبخ مشاعر وسكان منطقة شهيد رجائي بعدما وصفت الصحيفة التي يشرف عليها تلك المنطقة بأنها أصبحت بؤرة للدعارة والبغاء”.

وأضاف حيدري إنه “السلطات القضائية طلبت من مكتب المدعي العام في “مشهد” من رئيس تحرير صحيفة شرق أن يعالج هذا الأمر ويتعامل مع مرتكب الجريمة”.

وفي سياق متصل، قالت مواقع إخبارية إن “السلطات اعتقال الصحفي رحمانيان بعدما لم يتمكن من تأمين كفالة مالية قدرها 250 مليون تومان (44 ألف دولار)”.

وتشير تقارير صحفية إيرانية، أن مدينة مشهد التي تضم مرقد علي بن موسى الرضا ثامن أئمة الطائفة الشيعية، تشهد زيادة في انتشار بيوت الدعارة بسبب كثرة الزوار الوافدين إلى هذه المدينة من مختلف مناطق إيران وخارجها.