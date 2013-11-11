6 رجال لا تستطيع المرأة نسيانهم

من أصعب المواقف بالنسبة للمرأة نسيان رجل أحبته وتزوجته، ثم فارقته لسبب ما.

وفي هذا السياق، نشر مركز للبحوث والإستطلاعات في أمريكا تقريراً يوضح نوعية الرجل الذي لا تستطيع المرأة نسيانه، ومن هؤلاء:

الرجل الذي يمدحها

أوضحت الدراسة استناداً إلى استطلاع للرأي مع نحو ثلاثة آلاف امرأة من جنسيات مختلفة، أن 72 % منهن لا يستطعن نسيان رجال مدحوا جمالهن وشخصياتهن. وقالت نسبة 20 % منهن إنهن لا يستطعن نسيان رجل لمجرد كلمات جميلة قالها. بينما أكدت نسبة 15 % منهن أنهن لا يستطعن نسيان رجل أعطى نصيحة واحدة أفادتهن العمر كله.

الذي التقت به في ظروف جميلة

القصد هنا ظروف كانت فيها المرأة متعبة نفسياً وساعدها الرجل على الرفع من معنوياتها، حيث إن ذلك ساعدها على تغيير مسار حياتها نحو الأفضل. وقالت نسبة 38 % من النساء المشاركات في استطلاع الرأي إنهن غيرن مواقفهن السلبية من الحياة بعد الالتقاء برجال رفعوا من شأنهن كنساء.

لا تستطيع نسيانه لموقف شهم

طبقاً للدراسة فإن نسبة 28 % من النساء المشاركات في استطلاع الرأي أكدن أنهن مازلن يتذكرن رجالاً أبدوا مواقف شهمة تجاههن لسنوات طويلة مضت، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن أكثر ما تحبه المرأة في الرجل هو شهامته.

رجل أنقذها من موقف صعب

أكدت نسبة 63 % من النساء أنه يصعب عليهن نسيان رجال أنقذوهن من موقف صعب، والواحدة منهن كانت بحاجة لمن يقف إلى جانبها؛ لحمايتها من خطر كان يهدد حياتها أو شرفها.

حافظ على شرفها

قالت نسبة 90 % من النساء المشاركات في استطلاع الرأي إنهن لا يستطعن ولا بشكل من الأشكال نسيان رجال حافظوا على شرفهن في موقف ضعف كانت فيه المرأة. وأضافت الدراسة: «هؤلاء النساء اعتبرن أن الرجل الذي يحافظ على شرف المرأة يعتبر إنساناً نبيلاً يستحق أن يظل في الذاكرة إلى الأبد».

الرومانسي

قالت نسبة 58 % من هؤلاء النساء: يصعب على المرأة محو رجل رومانسي من ذاكرتها؛ لأن الرومانسية أصبحت شيئاً مفقوداً في عالم الرجال.