اكتشاف أثري مميز في صحم العمانية

أعلنت وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، عن اكتشاف أدوات أثرية مميزة تعود إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، بمنطقة دهوى في ولاية صحم، شمال الباطنة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، إن "الاكتشاف تم من قبل فريق التنقيب الأثري العُماني الأمريكي المشترك الذي تشرف عليه الوزارة، برئاسة البروفيسور الدكتور ناصر الجهوري، والدكتور خالد دغلس من قسم الآثار بجامعة السلطان قابوس، والبروفيسورة كيمبرليويليامز من جامعة تمبل فيلادلفيا الأمريكية".

وأضافت الوزارة أن "الاكتشاف تم الإعلان عنه مؤخرا على هامش المؤتمر الدولي للآثار والفنون في جنوب آسيا الذي عُقد في مدينة برشلونة الإسبانية، ومن بين الأدوات المكتشفة في الموقع الأثري الذي تم اكتشافه في 2013، أوان فخارية وحجرية ومجوهرات فضية وعدد من الخواتم تم العثور عليها في قبر جماعي تم العثور عليه في الموقع".