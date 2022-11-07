اكتشاف أثري مميز في صحم العمانية
أعلنت وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، عن اكتشاف أدوات أثرية مميزة تعود إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، بمنطقة دهوى في ولاية صحم، شمال الباطنة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، إن "الاكتشاف تم من قبل فريق التنقيب الأثري العُماني الأمريكي المشترك الذي تشرف عليه الوزارة، برئاسة البروفيسور الدكتور ناصر الجهوري، والدكتور خالد دغلس من قسم الآثار بجامعة السلطان قابوس، والبروفيسورة كيمبرليويليامز من جامعة تمبل فيلادلفيا الأمريكية".
وأضافت الوزارة أن "الاكتشاف تم الإعلان عنه مؤخرا على هامش المؤتمر الدولي للآثار والفنون في جنوب آسيا الذي عُقد في مدينة برشلونة الإسبانية، ومن بين الأدوات المكتشفة في الموقع الأثري الذي تم اكتشافه في 2013، أوان فخارية وحجرية ومجوهرات فضية وعدد من الخواتم تم العثور عليها في قبر جماعي تم العثور عليه في الموقع".
وبدوره، قال البروفيسور الدكتور ناصر الجهوري، وهو مكتشف موقع دهوى قبل تسعة أعوام، إن "موقع دهوى يعد من بين مواقع العصر البرونزي المبكر المهمة في محافظة شمال الباطنة؛ نظرا لطبيعة وكمية المكتشفات الأثرية التي تم الكشف عنها أثناء مواسم المسح والتنقيب المختلفة التي بدأت منذ 2013 واستمرت إلى 2021".
وأضاف أنه "في 2013 باشر القسم أعماله الميدانية بعمل مسح أثري شامل في منطقة دهوى، وتم الكشف عن خمسة مواقع أثرية مميزة تضم مستوطنات قديمة تعود بتاريخها إلى ما يسمى بثقافة أم النار ، 2600-2000 قبل الميلاد".
وأوضح أن "قسم الآثار قام بمتابعة البحث الميداني للتعرف على طبيعة الاستيطان والتاريخ الدقيق له، من خلال إجراء ستة مواسم من التنقيب الأثري تركزت جميعها في موقعي دهوى 1 ودهوى 7".
وأفاد أن "العمل في موقع دهوى 7 تضمن تنقيب مبانٍ حجرية ذات وظائف مختلفة منها مخازن، ومبان صناعية لمعالجة خام النحاس، ومبان إدارية، ومبان طقسية هي الأولى من نوعها في عصور ما قبل التاريخ في عُمان، إضافةً إلى قبر جماعي من الألف الثالثة قبل الميلاد، وهو القبر الوحيد الذي تم العثور عليه في مستوطنة دهوى 7".
وأكد الجهوري أنه "تم التنقيب في القبر بالتعاون مع البروفيسورة كيمبرليويليامزوتبين أن القبر مكون من ست غرف، وأن الدفن فيه كان جماعيا، كما تم العثور فيه على بقايا هياكل عظمية، وعدد كبير من الأواني الفخارية المحلية والمستوردة، وأواني الحجر الأملس، وبعض المجوهرات الفضية وعدد من الخواتم".
وقالت البروفيسورة ويليامز إن "أحد الخواتم الفضية التي تم العثور عليها يحمل ختمًا نقشت به بقرة البيسون الهندية الشهيرة التي تعد نمطًا زخرفيًا وشكلًا مميزًا معروفًا في ثقافة وادي السند الهارابا".
وبينت أن "هذا الأمر يشير إلى نشاط التجارة بين الأقاليم والحضارات القديمة حيث نجد هذه الأشكال تتكرر في الأختام الحجرية الدائرية في المناطق المرتبطة تجاريًّا بوادي السند آنذاك في إيران، والبحرين، وبلاد ما بين النهرين، وفي عُمان أيضًا".
وسبق أن تم العثور على أختام منقوشة من الحجر الأملس في مواقع سلوت والميسر في السلطنة، إلا أن هذا الخاتم المكتشف من قبر دهوى، هو المرة الأولى التي يتم فيها العثور على هذا الشكل منقوشا على أحد الخواتم المعدنية.