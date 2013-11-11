صور.. شبيهة هيفاء وهبي الهندية

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مواقع التواصل الاجتماعي تتداول صور نجمة بوليود "راخي ساوانت" والشبه الكبير الذي يكاد يصل إلى التطابق بينها وبين هيفاء.