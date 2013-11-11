صور.. شبيهة هيفاء وهبي الهندية

بيروت – (خاص) من شيرين محمد
"يخلق من الشبه أربعين " ... تنطبق هذه المقولة على الفنانة هيفاء وهبي، حيث تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإحدى الفنانات الهندية "راخي ساوانت" نجمة بوليود، مشبّهين إيّاها بالفنانة هيفاء وهبي، حيث من الصعب أن تجد اختلافاً في الشكل بينهم.
وقالت بعض التعليقات إنّ النجمة الهندية ساوانت تبدو وكأنها لا تضيّع وقتها أبداً، بل تمضيه عند طبيب التجميل متأبطة معها صورة هيفاء، هذا إذا لم تكن قد طبعتها في عيونها وحفظتها عن ظهر قلب لشدة النظر إليها. وهذا ما يفسر حالة الشبه الكبير التي وصلت بين الأصلي والتقليد.