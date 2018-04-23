 عربيان يحاولان تهريب كمية “مرعبة” من المخدرات للسعودية عبر زورق 

أعلن حرس الحدود السعودي، أنه أحبط محاولة قام بها عربيان، لتهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة، عبر استخدام زورق بحري، حيث تم ضبط المهربَين، وكذلك مستقبلي الشحنة.

وبحسب العربية، قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي، “أحبطت الدوريات البحرية لحرس الحدود بمنطقة تبوك شمال غرب السعودية، محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات”.

وأضاف “أن الإحباط جاء بعد رصد هدف بحري (قارب) أثناء محاولته تجاوز الحدود البحرية، وتمت على الفور محاصرته وضبطه، والقبض على شخصين مصريي الجنسية كانا على متنه، كما تم القبض على مستقبلي المواد المخدرة وهما سعوديان”.

وبيّن العقيد الحربي أنه بتفتيش القارب “تم ضبط 2851500 قرص إمفيتامين مخدر (كبتاغون) وكيلوغرام و500 غرام من مادة الأفيون المخدرة”، مشيراً إلى أنه “تمت إحالة المواد المخدرة التي تم ضبطها والمتورطين في تهريبها واستقبالها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية ذات العلاقة”.