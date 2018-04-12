وفاة الشاعر المصري عبد الناصر علام

توفي شاعر العامية المصري عبد الناصر علام الخميس، عن 51 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الثقافة ومؤسسات ثقافية عديدة الشاعر الراحل الذي كان يوصف بأنه أحد تلامذة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إن شعر العامية في مصر “فقد أحد مبدعيه بعد أن ترك بصمة وعلامة بارزة في هذا المجال”.

ولد علام عام 1967 في نجع حمادي بمحافظة قنا في جنوب مصر وبدأ كتابة الشعر في نهاية المرحلة الإعدادية، والتحق بالتعليم الفني وحصل على دبلوم الدراسات الفنية المتقدمة عام 1986.

نشر أول ديوان شعري له عام 1997 بعنوان “إنزفني” ضمن سلسلة “إبداعات” الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم أصدر ديوانه الثاني في 1999 بعنوان “دلوقتي أقدر”.

كما توالت أعماله لتشكل تجربة شعرية تحمس لها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي الذي قدمه في أكثر من أمسية ولقاء شعري، من بينها ندوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

من دواوينه “عيال أخرى” و”دق القلب” و”لسه ها تتحمل هزايم” و”لازم تبان عادي”، كما أصدر ديوانًا للأطفال بعنوان “يلا تعالوا”.

وشارك في مؤتمرات ومهرجانات مصرية وعربية عديدة للشعر العامي وفاز بجائزة الشعر من المجلس الأعلى للثقافة عام 2001 وجائزة اتحاد كتاب مصر في شعر العامية عام 2013.