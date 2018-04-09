الرياح تسقط تمثال أول أباطرة الصين (صور)

أسقطت رياح عاتية التمثال النحاسي لأول أباطرة الصين “تشين شي هوانج” ، الذي حكمها ببين 259 و 210 قبل الميلاد، فوقع من فوق قاعدته مما أحدث أضرارا في وجهه.

التمثال البالغ طوله 19 مترا ووزنه 6 أطنان، شيدته السلطات الصينية سنة 2005 ليكون عنصر جذب للسياح في محافظة “شاندونغ” شرق البلاد.

والإمبراطور “تشين شي هوانج” شهير في العالم بأنه دفن مع الآلاف من جنوده، ويتعلق الأمر بالجيش الطيني الشهير الذي يتوافد الزوار لرؤيته قرب مدينة “شيان”.

وذكرت الصحافة المحلية، أن السلطات الصينية سارعت بإرسال رافعات لإعادة التمثال إلى مكانه.