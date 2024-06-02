إصابة الفنانة سمية الألفي إثر نشوب حريق بمنزلها

أُصيبت الفنانة المصرية سمية الألفي باختناق نتيجة نشوب حريق داخل شقتها السكنية، إلا أن حالتها الصحية مستقرة حاليًّا.

وبحسب مصادر محلية، توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق نشب بالطابق الخامس في عقار مكون من 7 طوابق، ونجحت فرق الانقاذ في السيطرة عليه ومنع انتقاله إلى الشقق والعقارات المجاورة.

وورد بلاغ بالحادث إلى مديرية الأمن بمحافظة الجيزة يفيد بنشوب حريق داخل شقة الفنانة سمية الألفي، ما أسفر عن إصابتها بصعوبة شديدة في التنفس، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى مكان الحادث.

وكشفت الفنانة في تصريحات للصحافة المحلية عن أن سبب الحريق يعود إلى "ماس كهربائي" بالمنزل نتج عنه اندلاع اللهب بالمطبخ وإصابتها باختناق حاد.

وتجري النيابة العامة تحقيقًا في الحادث، إذ تم انتداب المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني حول أسباب الحادث وحجم التلفيات، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.