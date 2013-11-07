الكويت ترحل سعودياً تطاول على الصحابة

الكويت - قررت السلطات الكويتية، الخميس، ترحيل مواطن سعودي من أراضيها، بسبب تطاوله على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إنه بعد ما تطاول به المدعو حسين الفهيد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثناء إلقائه الخطب الدينية التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، قررت الوزارة ترحيله من البلاد.

وأضافت وفقاً لـ "كونا"، بأن قراراها بمغادرة المذكور للبلاد، جاء من باب درء الفتن وحفاظاً على الوحدة الوطنية، وما قد يترتب على بقائه في الكويت، من إخلال بالأمن العام.

تجدر الإشارة إلى أن الفهيد، رجل دين شيعي من مدينة الأحساء شرق المملكة، ويعمل خطيباً في إحدى الحسينيات بالكويت، وأثار الجدل أخيراً بسبب إساءاته المتكررة للصحابة، وآرائه المتطرفة، وهو ما دفع الكثير من الكويتيين للمطالبة برحيله من البلاد وعدم السماح له بدخولها مرة أخرى.