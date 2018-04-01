ألماسة لملكة إسبانيا السابقة في مزاد مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني (صور)

أعلن أحفاد إليزابيث فارنيز، ملكة إسبانيا في القرن الثامن عشر، عن عرض ألماسة “الفينيزي” الزرقاء، التي ورثوها عنها، للبيع في مزادات “سوثبيبي ماغنيفيسنت جوويلز اند نوبل جوويلز” للمجوهرات في جنيف، وذلك خلال الشهر الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، فقُدّر ثمن الماسة بنحو 5 ملايين جنيه إسترليني، ولكن ديفيد بينيت رئيس قسم المجوهرات في شركة “Sotheby” الدولية لتسويق العقارات الفاخرة، يعتقد أنها ستحطم هذا السعر، بسبب جودتها وندرتها، وتمثيلها جزءًا هامًا من التاريخ.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الألماسة تزن 16.6 قيراط، واكتشفت في منجم غولكوندا بالهند قبل 300 عام، حيث سجلت لأول مرة في التاريخ في عام 1715، وتنقلت بين أيدي أربع سلالات ملكية أوروبية في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا.

وأرسل حاكم الفلبين الحجر الثمين ذا اللون الأزرق والرمادي الداكن، والشكل الكمثري، إلى ملكة إسبانيا بمناسبة زواجها من ملك إسبانيا فيليب الخامس في أغسطس/آب 1715، وذلك بعدما أرسلت الحكومة الإسبانية آنذاك، رسالةً لمُستعمراتها في الشرق والغرب، تدعوهم لإرسال هدايا الزفاف إلى مدريد.

وبعد قضاء سنة في جمع الهدايا، شُحنت في أسطول مكون من 12 سفينة، ولكنه تعرض لكارثة في خليج فلوريدا، حيث دمر إعصار جزءًا كبيرًا منه، ليتبقى منه عدة سفن تحمل الذهب والماسة “الفينيزي”.

وفي تلك الفترة وهبت الملكة إليزابيث الماسة “الفينيزي” إلى ملكة إيطاليا لترتديها بمناسبة ولادتها، كما وكانت ذات يوم جزءًا من تاج ماري أنطوانيت ملكة فرنسا قبل الثورة الفرنسية، ودبوسًا في ربطة عنق تشارلز الثاني، دوق مدينة لوكا في القرن التاسع عشر، وذلك بحسب “ديلي ميل”.