باحثون يكشفون ملامح أقدم إنسان من العصر الحجري (صورة)

كشف باحثون من جامعة “فيرساي سانت كوينتان” الفرنسية، عن شكل أقدم إنسان من العصر الحجري “كرومانيون”، كما تمكنوا من تحديد المرض الذي كان مصابًا به قبل 27680 عامًا.

ونشر الباحثون عبر المجلة الطبية الشهيرة “ذا لانسيت”، صورة الوجه الذي تم إعادة تشكيله بواسطة الحاسوب انطلاقًا من الجمجمة التي عثر عليها قبل 150 عامًا في كهف “ايزييس” ببلدة “دوردونيي” جنوب غرب فرنسا.

وقالت الجامعة الفرنسية، إن “فريق الأنثروبولوجيا الطبي تحت إشراف الدكتور فيليب شارلييه، الذي تميز مؤخرًا بدراسته للآثار المتناثرة في سان لوي، وبتحديد بقايا أدولف هيتلر في موسكو، أعاد بناء الرجل الـ (كرومانيون) وكشف عن مرضه”.

واستعمل فريق الباحثين ماسحًا ضوئيًا دقيقًا موجودًا بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، مما ساعدهم في التوصل إلى أن الرجل كان مصابًا بمرض وراثي يسمى ” Recklinghause” ، أو ما يعرف بـ”ورم عصبي ليفي من النوع الأول” .

ويتجسد المرض في ورم غير ضار، يتميز بوجود حبات غير بارزة على الجلد لونها غامق، تظهر هذه البقع نتيجة لارتفاع نسبة صبغة الميلانين في خلايا المصاب، ولم يعثر لهذا المرض على علاج نهائي حتى يومنا الحاضر.