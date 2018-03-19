مصري يجبر “نسناسًا” على تنظيف المطبخ بعد خطفه (فيديو)

تداول مواطنون بمحافظة السويس في مصر فيديو لشخص يجبر “نسناسا” خطفه من أحد الشوارع، على العمل داخل المطبخ المنزلي في تنظيف الأواني.

ويظهر بالفيديو قيام النسناس بالجلوس داخل حوض المطبخ وتنظيف الأطباق تنفيذا لأمر صاحب المنزل.

وكانت محافظة السويس شهدت ظهور نسانيس داخل عدد من القرى ومدينة “بورتوفيق” ولم يتم التوصل إلى مصدرها.

وأكدت عزيزة يوسف، مديرة الطب البيطري، أن النسانيس التي ظهرت داخل محافظة السويس مسالمة جدًا ومازالت تحاول التوصل إلى مصدرها.

يذكر أن مجهولين بالسويس خطفوا عددا من النسانيس وعرضوها للبيع عبر مواقع التسويق الإلكتروني.