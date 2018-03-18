​معلمة فنون تفوز بمليون دولار في دبي (صورة)

المصدر: أ ف ب

فازت المدرّسة البريطانية أندريا زافيركو اليوم الأحد، بجائزة أفضل معلّمة في العالم، التي تمنحها مؤسسة فاركي، وتبلغ قيمتها مليون دولار، في احتفال أُقيم في دبي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

سعدت اليوم بتكريم أفضل معلم في العالم بجائزة فاركي التي تبلغ مليون دولار .. مبروك للمعلمة أندريا زاف فوزها بلقب أفضل معلمة في أعظم مهنة .. كل معلم هو نجم .. نجم في سماء مجتمعنا ونجم تهتدي به الأجيال .. ونجم يعم خيره الجميع pic.twitter.com/TvcR7suzLN — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ١٨ مارس، ٢٠١٨

وتدرّس زافيركو الفنون والمنسوجات في مدرسة ألبرتون كومينيتي في منطقة برنت في لندن، التي تضمّ طلابًا من خلفيات عرقية مختلفة ومن أفقر العائلات في بريطانيا.

وأصبحت المدرسة من أفضل المدراس في بريطانيا، بحسب المنظمين.

وهنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تسجيل مصور زافاركو على حصولها على هذه الجائزة، واصفة إياها بـ”الإنجاز العظيم”، ومثنية على جهود المدرّسة في تعليم الترحيب لطلابها بخمس وثلاثين لغة مختلفة في المدرسة.

وتمنح الجائزةَ مؤسسةُ فاركي التي أنشأها ساني فاركي المقيم في دبيّ، وهو من أبرز المستثمرين عالميًا في مجال التعليم.