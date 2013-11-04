بنات الرياض يتورطن بترويج القات

تقوم نساء في العاصمة السعودية الرياض بالترويج لنبتة "القات" المصنّفة عالمياً كمادّة مخدّرة، بأسعار مرتفعة تصل إلى 1500 ريال للحزمة الواحدة، وينتشر القات في أحد أحياء الرياض إذ تقوم نساء من أصول إفريقية بإيصاله مقابل أن يدفع الزبون أجرة السيارة التي تأتي بها ذهاباً وإياباً بالإضافة إلى سعر القات.

ولا يرى الكثير من الشباب السعودي ضيراً من تناول نبتة القات، ويرون عدم وجود مانع شرعي أو صحي في تعاطي النبتة، كونها تعتبر منبهة أكثر منها مخدرة من وجهة نظرهم، وبين الحين والآخر تحبط دوريات حرس الحدود عمليات تهريب مواد مخدّرة، من ضمنها القات، الذي يتم تهريبه من اليمن.

وانتشرت زراعة القات في اليمن على حساب البن اليمني الذي تراجعت زراعته بعد أن كانت المساطب الجبلية اليمنية من أفضل المناطق العالمية لزراعة البن، ويهيمن على إنتاجه في البلاد شيوخ قبائل وضباط بالجيش وساسة.

ومن الجدير بالذكر أن الإفراط في تعاطي القات يسبب الأرق والإجهاد والاكتئاب والخمول بين المتعاطين و يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتشاء عضلة القلب.