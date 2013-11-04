تمساح في مطار شيكاغو

استنفرت السلطات في مطار "شيكاغو أوهاري" الدولي بعد اكتشاف تمساح يتعدى طوله الـ30 سنتمتراً في إحدى الصالات المخصصة للركاب.

وأفادت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية، أن الركاب لمحوا التمساح تحت أحد السلالم، واتصلوا بالشرطة طلباً للمساعدة.

وقالت الشرطة إنها ظنت في البداية أن شخصاً ما يحاول التلاعب بهم، لكن سرعان ما تبين أن الأمر حقيقة والتمساح الذي قدر طوله بأكثر من 30 سنتمتراً كان يجول في المكان.

لكن بعد وقت، تمكن موظفون في قسم الطيران من التقاط التمساح وأودع في قسم السيطرة على الحيوانات بالمدينة.

وأعلنت السلطات عن القبض على التمساح مشيرة إلى أن لا فكرة لديها عن كيفية وصوله إلى داخل المطار، وإنما الأرجح هو ان أحدهم كان يفكر في تهريبه وعندما تعذر عليه ذلك أفلته وتركه يجول في المكان.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق التمساح ما أن يتلقى العلاج الطبي المناسب الذي يستغرق 6 أشهر لأنه يشكو من سوء التغذية.