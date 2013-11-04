الاسرائيليون يتكدسون في محيط تل أبيب

نشرت دائرة الاحصاء المركزية في القدس الغربية، تقريراً يفيد بأن 3.46 مليون نسمة، أي ما يعادل 34.8% من سكان إسرائيل يعيشون في مدينتي تل أبيب ويافا وما يحيط بهما، ويسيطرون على معظم مرافق الاقتصاد والعلوم والقيادات العسكرية.

ويطلق البعض على هذه المنطقة اسم "كتلة دان"، وبسبب وضعها الاقتصادي الاجتماعي، وتسمى كذلك "دولة تل أبيب"، ملمحين بذلك إلى الانفصام المعنوي بين سكانها وبين سائر مواطني الدولة العبرية.

لكن نظراً إلى أن عدد السكان من شأنها أن تبيّن أن محيط تل أبيب الكبرى (متروبوليس تل أبيب) يمكنه أن يشكّل بحدّ ذاته ما يشبه الدولة الصغيرة، وبسبب تركز المرافق الاقتصادية والحكومية والعسكرية والعلمية فيها، يصل اليها في كل يوم باستثناء يومي الجمعة والسبت ما يعادل نصف سكانها، مما يعني أن نصف المواطنين في اسرائيل يتكدسون فيها كل يوم.

ووفقاً للتعريفات التي تنتهجها دائرة الإحصاء المركزية الاسرائيلية، فإن المتروبوليس يضمّ النواة- مدينة تل أبيب ومدينة يافا العربية التي ألحقت بها وأصبحت تشكل معها مدينة واحدة وتتعرض إلى مخطط تهويدي خاص بها، كما يضم ثلاث حلقاتٍ تحيط بها.

وتضم في مجملها 254 مدينة وبلدة مختلفة تلفّ المدينة شمالاً وشرقاً وجنوباً، ويضم الغلاف الأول المدن الأكثر قُرباً إلى تل أبيب، مثل رمات غان وريشون لتسيون وبات يام، بينما يضم الغلاف الثاني بلداناً من منطقة الشارون مثل كفار سابا ونتانيا ورحوفوت، فيما يصل الغلاف الخارجيّ البلدات الممتدة حتى قرى المثلث العربية في الشمال (كفر قاسم والطيبة والطيرة) وأسدود في الجنوب.

وتعتبر مدينة تل أبيب المدينة الأكبر في المتروبوليس، إذ يقطنها نحو 414 ألف مواطن (المدينة الثانية في إسرائيل من حيث عدد السكان بعد القدس)، تليها ريشون لتسيون التي يقطنها 235 ألف مواطن وبيتح تكفا التي يقطنها نحو 214 ألفًا.

ويشكّل اليهود نحو %91 من مجمل عدد السكان في المتروبوليس، مقابل نحو %5 من العرب فقط (حوالي 177،7 ألف نسمة)، فيما البقية هم من العمال الأجانب واللاججئين الأفارقة من السودان وأرتريا وغيرهما. ويعتبر المتروبوليس، كما هو متوقع، المنطقة الأكثر كثافة في البلاد، ويُعتبر كذلك مركز التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك) والاقتصاد الأكبر في إسرائيل. وفيه تتركز وزارة الدفاع وهيئة رئاسة أركان الجيش وإذاعة الجيش وأهم المرافق الأمنية الكبرى.

كما يضم ثلاثا من أهم الجامعات، وهي معهد وايزمان للعلوم وجامعتي تل أبيب وبار ايلان. وحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، فإن نحو %60 من مجموع المدخولات والمصروفات في البيوت في إسرائيل تأتي من منطقة محيط تل أبيب الكبرى (المتروبوليس).