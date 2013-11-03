مصرية تقتل رضيعتها عقب ولادتها

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على خادمة بتهمة قتل رضيعتها بإلقائها عقب ولادتها من أعلى منزل بمنطقة حدائق شبرا.

وتلقت مباحث قسم شرطة الساحل بالقاهرة، بلاغاً من تاجر قطع غيار سيارات مستعملة، بعثوره على جثة أنثى حديثة الولادة داخل مخزن يملكه.

وتبين بعد التحقيقات أن الجثة لطفلة حديثة الولادة غير مربوطة الحبل السري ترتدي جلباباً نسائياً ملوناً، وتبين وجود كسر بسقف المخزن مما يشير إلى احتمالية إلقائها من أحد المنازل المطلة على المخزن.

وكشفت جهود البحث عن تردد إحدى السيدات على شقة مطلة على مكان وجود جثة الطفلة، وتبين أن المرأة تعمل خادمة في تلك الشقة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة.

واعترفت المرأة بارتكاب الواقعة، وأضافت أنها متزوجة عرفياً من رجل محبوس على ذمة إحدى القضايا، وأنها شعرت بآلام الوضع، فقامت بالدخول لحمام شقة مخدومها، ووضعت حملها دون مساعدة أحد، ودون علم مخدومها، ونظراً لكون زوجها مقيد الحرية وعدم قدرتها الإنفاق على الطفلة قامت بالتخلص منها بإلقائها من أعلى العقار، بحسب أقوال المتهمة.