سيدة تتزوج من ابنها بعد أن حملت منه

تزوجت سيدة من ابنها بعد أن مارسا الجنس منذ عامين، والأم حامل بشهرها السادس

واعتبرت الأم وابنها أن زواجهما أمر طبيعي لأنهما "يحبان بعضهما"، وكانت الأم قد فقدت زوجها منذ 12 عاماً رفضت الزواج من شقيقه، كما تفرض التقاليد في زيمبابوي.

وتقترن الأم بابنها الآن لأنها بحسب قولها تعتبر نفسها الوحيدة التي تستحقّ أن تستفيد من تعب سنين طويلة في تربيته، وهو قرّر اعلان العلاقة رسمياً والاعتراف بابنه من والدته حتّى لا يتمّ اتّهامها بالزنا.

وأعلن زعيم البلدة ناثان موبوليرو أنه لن يسمح بحصول هكذا زواج محرّم في البلدة، وقال: "في الماضي كانا سيقتلان ولكن ما يمنعنا في يومنا هذا هو الخوف من الشرطة".

وأمر الزعيم الثنائي إما بفسخ علاقتهما أو بمغادرة البلدة فوراً، فقرّرا المغادرة، لكن لم تذكر الصحف المكان الذي قررا الاستقرار فيه ليتمكنا من "العيش بسلام" كما يتمنيان.