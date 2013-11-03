سر جاذبية الرجل في يده

أكدت دراسة أمريكية حديثة أن سر جاذبية الرجل عند النساء يكمن في يديه وتحديدا في طول أصابعه.
وقد أظهرت الدراسة أن الرجال الذين لديهم بنصر أطول من السبابة اكثر حظا عند النساء ، خلافاً للذين يفوق طول إصبع السبابة لديهم طول البنصر.
وعمد باحثون بريطانيون وفرنسيون وسويسريون إلى تصوير 49 شاباً وقاسوا طول أصابع السبابة والبنصر لديهم، وسجل الباحثون أيضاً أصواتا وأخذوا عينة من رائحتهم على قطعة قطن، وأطلعوا مجموعة من النساء على ما لديهم.
وتبين أن الرجال اللذين كان البنصر عندهم أطول من السبابة كانوا أكثر ميلاً للفوز بقبول النساء اللواتي وجدن فيهم خياراً جيداً لإقامة علاقة طويلة الأمد أو مجرد علاقة عابرة.
يشار إلى أن تعرض الجنين للتستوسترون هو الذي يحدد طول أصابعه وتقاسيم وجهه.وقال الباحثون أن الرجل الذي لديه بنصر أطول من السبابة يميل لأن يكون ثرياً، ومنفتحاً ولديه عضلات قوية، لكن فرصتهم بالدخول إلى السجن والتعرض للقتل أو الجنون أكبر أيضاً.