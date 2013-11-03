سر جاذبية الرجل في يده

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دراسة أمريكية تؤكد أن الرجال الذين لديهم إصبع البنصر أطول من السبابة هم الأكثر ميلاً للفوز بقبول النساء والأكثر ثراءً من غيرهم.