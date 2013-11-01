هاتف محمول ينقذ صاحبه من موت محقق

فلوريدا – استطاع عامل في محطة بنزين أن ينجو بحياته بعدما أنقذه هاتفه المحمول من موت محقق، عقب تلقيه الرصاصة بدلاً عنه في واقعة غريبة في فلوريدا الأمريكية.

فقد اقتحم شخص متجر التجزئة التابع لإحدى محطات البنزين في فلوريدا، لسرقتها، حاملاً مسدسه. ولسوء حظ العامل أنّ الاقتحام حدث وهو موجود، ولكن لحسن حظه أنّ الرصاصة التي أطلقت ناحيته صدتها شاشة هاتفه الذكي، بينما كان يحاول استخراج هاتفه من نوع "إتش تي سي" للإستغاثة بالشرطة، وبالفعل تلقى الهاتف الرصاصة واستقرت داخله، منقذاً بذلك صاحبه.

وجاءت الشرطة إلى المكان على الفور، وقامت بمعاينة المكان، ونُقل الموظف إلى المستشفى للإطمئنان عليه والتأكد من سلامته وعدم إصابته بإصابات خطيرة. ولا تزال الجهات المختصة تطارد المشتبه فيه.