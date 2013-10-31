زلزال يضرب تايوان ولا أنباء عن خسائر

تايبه- قالت وسائل إعلام إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز تايوان الخميس،فيما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو حدوث أضرار جسيمة.

وهز الزلزال المباني الشاهقة في العاصمة تايبه، وقال أحد السكان: "كان الناس يصرخون".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي إن الزلزال هز منطقة تبعد 45 كيلومترا جنوب غرب الساحل الشرقي لبلدة هوالين وكان على عمق 9.3 كيلومتر.

وكانت الهيئة ذكرت في البداية أن شدة الزلزال 6.7 درجة.

وقالت وسائل الإعلام إن بعض السكان تمت محاصرتهم داخل المصاعد إضافة إلى حدوث عطل مؤقت في خدمات القطارات في تايبه.

وتقع تايوان فيما يعرف بدائرة النار حول المحيط الهادي وهي عرضة لحدوث زلازل باستمرار.