السعودية تحرم السفر إلى المريخ

إرم- (خاص) أفتى أحد كبار هيئة العلماء المسلمين السعودية أعلى سلطة دينية في المملكة بعدم جواز المشاركة في الرحلة العالمية إلى كوكب المريخ.

وكانت شركة هولندية تعمل في مجال أبحاث علوم الفضاء أطلقت مشروع الرحلة إلى المريخ، بعد أن رصدت 6 مليارات دولار وهي التكلفة المتوقعة للرحلة التي ستستغرق 7 أشهر، التي تبدأ في أيلول / سبتمبر 2022، ويكون موعد وصولها للكوكب الأحمر في نيسان / أبريل 2023، مع تكرار مثل هذه الرحلات كل عامين، من خلال مغامرين لديهم الرغبة والاستعداد برحلة بلا عودة خارج كوكب الأرض، وتطوع للرحلة أكثر من 100 ألف مغامر من كل دول العالم، منهم 8 شباب عرب وفتاتين.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي الحكمي، عدم جواز الاشتراك في رحلة المريخ، لأن مثل هذه التجارب تؤدي إلى هلاك المتشاركين، مستشهداً بالآية الكريمة "ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة"

وكان نحو 470 سعودياً تقدموا بطلبات للمشاركة في الرحلة، إلا أن الموافقة على الترشيح لم يكسبها سوى ستة مواطنين سعوديين فقط.

ويعتبر الطيار السعودي عبد الله الزهراني 37 عاماً أشهر المتطوعين العرب في القائمة، والذي كشف مؤخراً عن تفاصيل قبوله مشتركاً في المنافسة الأولية، للحصول على فرصة أن يكون ضمن الفريق الأول للرحلة التاريخية، وعن السبب وراء مشاركته صرح بأنه اشترك في هذا المشروع للمساهمة في خدمة البشرية، واكتشاف عالم آخر يستطيع الإنسان العيش فيه، وقال: "القرار صعب، لأنه من الممكن أن تكون هذه الرحلة هي رحلة ذهاب بلا عودة، لكن ثقتي بالله كبيرة."