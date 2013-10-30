لفافة مناديل حمّام بمليون دولار

إرم - (خاص) من هيا كنعان

أقدمت شركة أسترالية على تصنيع سلعة خاصة لهؤلاء الذين يملكون الكثير من المال ولا يعرفون كيف سيهدرونه أو أين سيرمونه، فابتكرت لهم لفائف حمام تحل مشكلتهم وتسهل عليهم التخلص من أموالهم في المرحاض.

ما يميز تلك اللفائف أنها تحتوي على رقائق من الذهب عيار 22 ومكونة من ثلاث طبقات لضمان نعومة وراحة ورفاهية قصوى.

والطريف أن هذه المناديل تباع عبر الإنترنت بسعر مليون و376 ألفًا و900 دولار أي ما يعادل 5 ملايين و163 ألفًا و375 ريالًا سعوديًّا، ويعرض الموقع هدية مع كل لفافة حمام منها عبارة "زجاجة شامبانيا" بالإضافة إلى التوصيل المجاني للسلعة إلى المنزل.

واستوحت الشركة المصنعة لهذه اللفائف الفكرة من "دبي" وخصوصاً تلك الفنادق التي تحتوي على مراحيض مصنوعة من الذهب بشكل كامل، وقد أعلنت الشركة عبر الإنترنت أنها استغرقت في صناعة رول واحد من هذه اللفائف حوالي أربع سنوات لتخرج بتلك الجودة التي صنعت بها، وأنها صنعت بكل فخر في أستراليا، كما وتقدم الشركة مجموعة من الكماليات المصنوعة من الذهب وتبيعها بالطريقة نفسها.