قميص ملك المغرب يثير الإهتمام

في صورة نادرة له، ظهر ملك المغرب محمد السادس بمظهر لم يعهده من قبل الشعب المغربي، ما أثار اهتمام رواد موقع فيسبوك الإجتماعي بين معجب ومنتقد.

قميص العاهل المغربي تميز بألوانه المتعددة ونقشته المزركشة، والتي تتناقض كلياً مع بزاته الرسمية والتقليدية التي لطالما أطل بها على الملأ.

وأُخذت صورة الملك في الإمارات مؤخراً بعد زيارة قصيرة غير رسمية له لتمضية إجازة عيد الأضحى وفق ما ذكرت صحيفة "كاظمة".

وبعد بحث حول نوعية وسعر القميص الذي لاقى إعجاباً لدى العديد من الشبان المغاربة، تبين أنه من ماركة "DESIGUAL" الإسبانية ويبلغ ثمنه 54 يورو، وهو من مجموعة الملابس الرجالية لعام 2012، وتتميز تصاميم هذه الماركة بنقشاتها المزركشة الحيوية والصاخبة بالألوان الصارخة.

ومن الجدير بالذكر أن زوجة العاهل المغربي الأميرة سلمى تعتبر بدورها أيقونة للأناقة المغربية، حيث انتخبت كأكثر سيدة أولى أنيقة في مجلة "هالو" الشهيرة إثر ارتدائها قفطاناً مميزاً في زواج ولي العهد البريطاني وليام وزوجته الأنيقة كايت ميدلتون.