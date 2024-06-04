هل يحذف نبيل عيوش المشاهد "الجريئة" من فيلم "الجميع يحب تودا"؟

أكد المخرج المغربي نبيل عيوش، أنه لن يحذف أي مشهد من فيلمه الجديد "الجميع يحب تودا" الذي عُرض أخيرا ضمن فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

ونفى عيوش في لقاء تلفزيوني مع برنامج "المواجهة" الذي يقدمه الإعلامي بلال مرميد، نيته القيام بأي أعمال "مونتاج" تتضمن التخفيف من أي لقطات قد يراها بعضهم جريئة أو صادمة من الفيلم، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي بالمغرب.

وأضاف أن السينما تتيح للجمهور حرية قرار المشاهدة من عدمه، وليست مفروضة عليه كما هو الحال مع التلفزيون على سبيل المثال، موضحا أن الأمر يتعلق في النهاية بحرية التعبير المكفولة للجميع.

وأشار المخرج المغربي إلى أنه أراد أن يسلط الضوء من خلال عمله الجديدة على طائفة "الشيخات" في المغرب، والتي تشير إلى المطربات الشعبيات اللواتي يحترفن تقديم فنون الرقص والغناء التقليدية، لا سيما في الأعراس.