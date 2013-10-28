الجزائر تتعرض لإضطرابات جوية

تتعرض الجزائر نهار الإثنين لإرتفاع ملموس على درجات الحرارة حيث وصلت في مناطق الشمال الساحلية إلى 34 درجة مئوية.
وحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية فإن البلاد ستشهد إضطرابات جوية في الأيام القليلة القادمة حيث ستنخفص الحرارة الأربعاء إلى 17 درجة في المناطق الغربية و22 في الوسطى و24 في الشرقية .
وتمر بعض المناطق في حالة جفاف منذ أيلول/سبتمبر الماضي مما جعل الكثير من الفلاحين يؤجلون عملية الحرث، وأقامت وزارة الشؤون الدينية الجمعة الماضي صلاة الإستسقاء في مساجد المناطق التي أصابها الجفاف خلال الشهرين الماضيين.