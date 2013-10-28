إجازة ولادة للآباء في إسرائيل

وستكون الإجازة من 3 أيام إجازة تمنح للأب و 5 أيام تحت بند الإجازة المرضية وذلك على حساب المُشغل.

كما ينص إقتراح القانون على أنه من حق الزوج الحصول على 3 أيام إجازة مدفوعة الثمن تحت بند الإجازات المرضية من أجل مرافقة زوجته إلى مواعيد الفحص الطبي خلال فترة الحمل.

وتابعت: "الأبوة هي حق مشترك للأب والأم وليس فقط وظيفة ومهمة تقوم بها الأم، كما أن إقتراح القانون سيسمح للآباء بأن يكونوا متواجدين إلى جانب زوجاتهم عند ولادتهن، وتقديم المساعدة والدعم، والبدء بإنشاء علاقة مع طفلهم منذ الساعات الأولى من ولادته".

وبعد المصادقة على إقتراح القانون قالت عضو الكنيست: "إسرائيل تعتبر من أعلى الدول الغربية في نسبة الولادة، لكنها تعتبر في نفس الوقت،متأخرة بالنسبة لموضوع تخصيص الإجازات التي تمنح للآباء الجدد".