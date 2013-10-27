حمالة صدر تغرد على تويتر عند خلعها

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ماريا باكاديمو أحد أهم الوجوه التلفزيونية في اليونان تشارك بالحملة عبر ارتدائها الحمالة لمدّة أسبوعين وفي كل مرة تخلع ماريا حمالة صدرها تنشر تغريدة بشكل مباشر.