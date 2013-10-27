حمالة صدر تغرد على تويتر عند خلعها

إرم - عبدالله دقامسة
طرحت شركة “Nestle Fitness” حمالة صدر جديدة في الأسواق بمبادرة منها لدعم حملة “سرطان الثدي”.
حمالة الصدر الموصولة مباشرة إلى حسابك على موقع “تويتر” تقوم بنشر تغريدة للتذكير بشيء واحد ومهم: “الفحص الشهري للثدي”.
وقد قامت ماريا باكاديمو احد اهم الوجوه التلفزيونية في اليونان بالمشاركة بالحملة عبر ارتدائها الحمالة لمدّة اسبوعين. وفي كل مرة تخلع ماريا حمالة صدرها تنشر تغريدة بشكل مباشر.
وقام المطورون بزرع آلة صغيرة تحت قماش الحمالة موصولة باشارات إلى المكان الذي يثبت الحمالة، وفي حال تم فكّها ترسل الآلة رسالة إلى الخادم الذي يقوم تلقائيا بنشر التغريدة.