فيديو... التصميم والإرادة سببا النجاح

من عبد الله دقامسة
عندما يقف الإنسان عاجزا عن متابعة طريقه وكل ذلك يتوقف على تلك الإرادة الموجودة في ذاك الإنسان وثقته بنفسه وبطموحه الذي يحلم به
هذه الإرادة التي تعطي الإنسان قوة لا مثيل لها وتجعله أكثر تصميم على تحقيق هدفه وطموحه
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الإنسان يمر بكثير من الظروف والمصائب التي تؤدي إلى عرقلة العمل المطلوب وتثبيط الهمم واليأس أحيانا من تحقيق ما يصبو إليه أو التخلي عن هدفه.
من عبد الله دقامسة
عندما يقف الإنسان عاجزا عن متابعة طريقه وكل ذلك يتوقف على تلك الإرادة الموجودة في ذاك الإنسان وثقته بنفسه وبطموحه الذي يحلم به
هذه الإرادة التي تعطي الإنسان قوة لا مثيل لها وتجعله أكثر تصميم على تحقيق هدفه وطموحه