فيديو... التصميم والإرادة سببا النجاح

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

الإنسان يمر بكثير من الظروف والمصائب التي تؤدي إلى عرقلة العمل المطلوب وتثبيط الهمم واليأس أحيانا من تحقيق ما يصبو إليه أو التخلي عن هدفه.