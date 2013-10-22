سعودية سبعينية تتزوج مواطنا ثمانينيا

الرياض - عقد مسن سعودي يبلغ من العمر 80 عاماً قرانه على مسنّة عجوز سعودية تجاوزت السبعين عاماً.

وتمً الزواج في مدينة العُلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة بحضور المعازيم الذين اقتصروا على الأبناء والأحفاد والأقارب، وبعد خضوع المسنَّين لفحص الزواج.

ونال زواج المسنَين أصداءً واسعة وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وغطته بعض وسائل الإعلام السعودية؛ التي وصفته بالحدث النادر. وانحصرت أغلب تعليقات المدوِّنين بالمباركة للعروسَين.

وأشار العريس إلى أنه أقدم على الزواج لمواجهة الشعور بالوحدة التي عاشها العروسان بعد وفاة شريكي حياتهما، وأن كل واحد فيهما وجد في الآخر المواصفات المطلوبة كي يستأنسا ببعضهما ويعيشان معاً.

وتخلل الحفل وصلة راقصة للعريس المسن عبر فيها عن فرحه، حيث شارك بالعراضة الشعبية، التي استمرت حتى الصباح.