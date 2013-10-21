مايا دياب ضيفة في برنامجها

مايا دياب ضيفة في برنامجها

مايا دياب ضيفة في برنامجها

النجمة اللبنانية ترفض الكشف عن هوية المقدم و تمنت أن يكون الظاهرة الفنية باسم فغالي.

بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب والتي تقدم برنامج "هيك منغني"، بأنها ستحل ضيفة على البرنامج على أن يقدم الحلقة أحد النجوم.

 

ويشار إلى أن مايا دياب التي عادت من مصر مؤخراً، إلى أنها وضعت اللمسات الأخيرة لمشاركتها في فيلم سينمائي إضافة إلى مسلسل رمضاني، بعد أن وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة جداً، مشيرة إلى أن من سيشاركها البطولة هو نجم كبير جداً.

 

كذلك أعلنت بأنها تضع اللمسات الأخيرة مع الموزع هادي شرارة على أغنيتها الجدية "أصل البنات"، التي ستطلقها قريباً والتي تتحضر لتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

 

 

كما أشارت إلى أنها ستتعاون مع الملحن سمير صفير في أغنية "هيت" التي ستضمها إلى ألبومها الجديد.

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