القبض على قط يعمل في تهريب "الحشيش"

إرم - (خاص) من هيا كنعان

بعد عدة عمليات تهريب تمكن حرس سجن في قرية "برونشول" في مولدوفا من الامساك بقط كان يستخدمه السجناء لتهريب مادة الحشيش في أكياس ربطت حول عنقه. وذكر موقع "بي بي سي" أن شكوك الحرس قد أثيرت بعد أن لاحظوا القط الأبيض والرمادي اللون وهو يدخل السجن ويخرج منه بانتظام عن طريق ثقب في أحد الجدران.

وبعد فحص القط تبين أن الطوق المزخرف الذي يحيط بعنقه يحتوي على كميات من المخدرات، ولذا شرعت سلطات السجن بالتحقيق للتوصل إلى السجين الذي دربه واستخدمه في التهريب.

ونشرت وزارة العدل المولدوفية شريطا يظهر القط على شبكة الانترنت.

وفي قصة مشابهة، استخدم قط لتهريب هواتف محمولة إلى أحد السجون في روسيا. وأمسك حرس السجن في "سيختيفكار" بالقط في يونيو الماضي وهو يتسلق الجدار الخارجي. ونشرت السلطات صورة للقط وقد لصقت الهواتف وشاحناتها على جسمه.