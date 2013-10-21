18 أباً سعودياً ينفون نسب أبنائهم خلال 2013

السعودية - شهدت المحاكم السعودية 18 قضية نفي نسب خلال العام الجاري؛ رفعها آباء مطالبين بنفي نسب أطفال لهم.

وتسجِّل المنطقة الشرقية "الخبر، الظهران، الدمام" من المملكة العربية السعودية أعلى نسبة قضايا نفي النسب، تلتها تبوك "شمال غرب المملكة"، ثم العاصمة الرياض.

وتعود أسباب أغلب قضايا نفي نسب الأبناء إلى مشاكل الميراث أو الخوف من الأقارب، أو عدم رغبة الأب في إثبات زواج والدة أطفاله على الرغم من كونهم من صلبه.

ورأى المستشار القانوني وعضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري إن نفي النسب أمر محرم لما فيه من تحمّل طفل ليس له أي ذنب عقوبة يفرضها الأب عليه، كما فيه ترك وصمة عار للمرأة وابنها لذلك "ينبغي مخافة الله قبل نفي النسب".