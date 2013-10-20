8 أخطاء فادحة ترتكب في غرفة النوم

إرم- (خاص) من بلقيس دارغوث

للمتزوجين حديثا أو لمن إنتقل مؤخرا إلى منزل جديد، حذاري من الوقوع في أخطاء متكررة عند إختيار أثاث غرفة النوم، فهي من الغرف الأساسية في المنزل، حيث ستقضي فيها ثلث نهارك فاجعلها أجمل ثلث وليس أتعسها عبر تجنب الأخطاء التالية:

- شراء غرفة نوم متطابقة الديكور: يجعل الغرفة مملة، فتكرار التصميم يقتل فيها الرونق والحياة التي يجب أن تزخر بهما كل غرفة نوم، بإمكانك التغيير وإختيار قطع محببة لقلبك.

- العديد من الوسادات: لا فائدة منها سوى مضاعفة الوقت المخصص لترتيبها، وفق مديرة قسم الابتكار في "كالفن كلاين هوم" آيمي ميلين.

- الضوء القليل: يجب إستخدام مصدرين للضوء في كل غرفة، الضوء الذي ينيرها كلها وضوء لا مباشر خافت، قد يحتاجه أحد الزوجين أو كلاهما عند القراءة.

- عدم الإستثمار في مرتبة مريحة: يركز العديد على شراء ملاءات مميزة وقطنية مريحة، لكن يفوتهم الإستثمار في مرتبة مريحة، فهي ستحمل عبء ذلك الجسد المنهك ووزنه طوال الليل.

- الألوان القوية: تشتري العديد من النساء ملاءات وشراشف ذات ألوان قوية، لكن غرفة النوم بحاجة للهدوء وإختيار ما تريح النظر والنفسية.

- لوحات صغيرة على الحائط: يجب إختيار لوحات كبيرة وعرض أعمال فنية تملأ المساحة فوق السرير، فاللوحة الكبيرة هي اللمسة النهائية لمقاربة المساحة الفارغة بطريقة فنية صحيحة.

- التكنولوجيا: غرفة النوم ليس بالتأكيد مكانا لها، إبتعد عن إستخدام جهاز اللاب توب أو الألواح الرقمية أو الهواتف المحمولة، فهي مكان للإسترخاء والقراءة والكلام والنوم. دع التوتر والشحن والذبذبات خارج باب غرفتك فبقية المنزل حافل بالأصوات والبكاء والموسيقى وما إلى ذلك، لكن غرفة النوم مكان لإراحة نفسك.