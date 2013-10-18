روسيا: ضبط دجاج مليء بالـ«ذهب»!

موسكو ـ ضبطت السلطات الروسية امرأة كانت تحاول تهريب مجوهرات وذهب بقيمة 30 ألف دولار داخل دجاج مشوي ولفائف من الباذنجان عبر الجمارك في مطار موسكو الدولي.

ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن مسؤولين في الجمارك أن المرأة التي وصلت من نيويورك خضعت للتفتيش بعد الاشتباه بها، وأظهر فحص أمتعتها بالأشعة السينية وجود مجوهرات مخبأة في أوعية للمربى والقهوة والقشدة.

كما عثر على مجوهرات داخل دجاج مشوي ولفائف الباذنجان. وشملت المجوهرات التي جرى العثور عليها أقراط وقلائد و10 خواتم و7 ساعات. وأقرّت المرأة بأنها ابتاعت المجوهرات لنفسها بقرابة 30 ألف دولار.