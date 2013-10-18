حمالة صدر بـ 10 ملايين دولار

إرم ـ (خاص) من بلقيس دارغوث

عروض أزياء فيكتوريا سيكرت ليست عادية على الإطلاق، ورغم أن الوكالة المتخصصة بتصميم ملابس داخلية غالبا ما تبيع بضاعتها بأسعار معقولة، إلا أنها تخصص سنوياً حمالة صدر ألماسية "خيالية" بملايين الدولارات.

موديل هذا العام ارتدته العارضة كانديس سوانيبول، أما سعر القطعة فوصل إلى 10 ملايين دولار.

فعالية القطعة المليونية كفعالية أي حمالة صدر، أما ما يميزها فهو مجموعة الحجارة الكريمة المؤلفة من 4200 حجر من شتى أنحاء العالم كالألماس والروبي والزفير الأصفر.

شرف ارتداء هذه القطعة الفنية حل على العارضة كانديس (23 عاما)، التي استعرضت موديل 2013، والذي نفذ التعاون مع دار المجوهرات العالمي معوض.

وتحتوي الحمالة على ذهب عيار 18 قيراطا إلى جانب حجر روبي يزن لوحده 52 قيراطا.

وكانت كلا من تيرا بانكس وميراندا كير وجيزيل بندشن وهايدي كلم والسندرا امبروسيو وادريانا ليما وكلوديا شيفر، ارتدين الحمالة المميزة التي تصدرها فيكتوريا سيكرت كل عام.

وقالت العارضة لمجلة "بيبول" :"لم أرتد في حياتي شيئا بهذا السعر إطلاقا"، وأوضحت أن حمالة الصدر تأتي مع حارسين شخصيين ويتوجب عليهم التعامل معها بعناية فائقة.

وكانت كلوديا شيفر ارتدت أول حمالة صدر ألماسية " Fantasy Bra"، لكن أغلى واحدة ارتدتها العارضة جيزيل بسعر 15 مليون دولار.