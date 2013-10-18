حفل زفاف في مصر يتحول لمأتم

القاهرة - انقلبت سيارة كانت تقل 8 فتيات من صديقات العروس، مما حوّل حفل الزفاف في مدينة أسوان إلى مأتم، فيما نجت العروس من الموت حيث كانت تستقل سيارة أخرى تسير أمام سيارة صديقاتها.

وكانت العروس، التي كان يفصلها عن ليلة العمر بضع ساعات، في طريقها مع صديقاتها لرسم «الحنة» بإحدى القرى النوبية حسب الطقوس هناك.

واستقلت أسرة العروس سيارة أخرى خلفهن قادمين من توشكى إلى قرية بلانة، قبل أن تختل عجلة القيادة في يد سائق إحدى السيارتين بالقرب من ترعة «بلانة»، لتصطدم بها السيارة الأخرى وتنقلبان معاً في الترعة.

أكدت تحريات مباحث نصر النوبة، انقلاب سيارتين في ترعة وادى النقرة إحداهما كانت تقل الفتيات، ما أسفر عن مصرعهن جميعاً، بالإضافة إلى جثتين أخريين، تم انتشالهما من الترعة ورفض أهلهما تسليمهما إلى المشرحة، فيما أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.