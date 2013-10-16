نسر إسرائيلي يتجسس على لبنان

بيروت- (خاص) من هناء الرحيم

قد لا يستغرب الكثيرون سماع خبر القبض على عميل إسرائيلي في لبنان، لكن المستغرب أن يكون هذا العميل طيراً جارحاً؛ فقد تمكنت مجموعة صيادين هواة في بلدة عشقوت في قضاء كسروان من اصطياد نسر"باشق" في عطلة نهاية الأسبوع، تبيّن فيما بعد أنه يحمل جهاز إرسال وسواراً نحاسياً على ساقه مكتوب عليه "إسرائيل" باللغة الانكليزية ومتبوعة بحروف ترمز إلى جامعة تل أبيب، إضافة إلى جهاز ثالث مزروع داخل جسمه متصل بجهاز الإرسال الخارجي.

مصدر أمني أشار إلى أن القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف لغز الطائر وطبيعة الجهاز الذي يحمله ومواصفاته التقنية.

يذكر أن هذا النوع من أعمال التجسس الإسرائيلية وجمع المعلومات سبق أن كشف بالقبض على طيور تحمل أجهزة مشابهة في كل من السعودية عام 2010 وتركيا 2012 ومصر في 2013، وتبين أنها أجهزة تنصت إسرائيلية مركبة على هذا النوع من الطيور، مما أثار ضجة إعلامية وتوتراً سياسياً بين تلك البلدان وإسرائيل.