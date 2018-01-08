بالصور.. افتتاح مقهى يُقدّم الأطعمة مع الثعابين الحية

افتتح مواطن ياباني، مقهىً نوعيًا يُقدّم المشروبات والوجبات الخفيفة مع ثعابين حية وغير سامة، بحيث يُمكن ملامستها أو حملها، في رغبة منه إلى إطلاع الناس على تلك المخلوقات، وطبيعتها الصديقة للبيئة.

ويُرجع افتتاح المواطن الياباني المدعو هيساميتسو كانيكو، المطعم بذلك الشكل، إلى حبه للزواحف ورغبته الشديدة في تبديد سمعتها الموسومة بالخطر.

ويضم المقهى الواقع في حي شيبويا في العاصمة اليابانية طوكيو، 35 ثعبانًا، من 20 نوعًا مختلفًا، ومن بينها “ثعبان الجرذان، وثعبان سجاد الغابة، وثعبان الذرة، وثعبان الكرة، وأفعى قوس قزح البرازيلية، وثعبان الحليب هندوراس، وأفعى سان فرانسيسكو”، وغيرها.

ووفقًا لصحيفة مترو البريطانية، فإن الثعابين موضوعة في صناديق شفافة داخل المقهى، على أرائك خاصة، مع منشفة، لمساعدة الزبائن على حمل الأفاعي بسهولة، في حين يُحاكي التصميم الداخلي للمقهى أنواعًا مختلفة من الأفاعي وجلودها.