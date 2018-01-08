ماكرون يقدم هدية غير متوقعة للرئيس الصيني.. تعرف عليها

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، هدية غير تقليدية لنظيره الصيني، تتمثل في واحد من جياد الحرس الجمهوري الفرنسي، وذلك في أول أيام زيارته للصين.

ووقع اختيار ماكرون على جواد بني اللون عمره 8 سنوات واسمه فيسوفيوس، وهو من جياد فرقة الفرسان بالحرس الجمهوري، وواجه فحوص الحجر الصحي الصينية المشددة لتقديمه هدية للرئيس شي جين بينغ.

وتعد هذه الهدية لفتة دبلوماسية غير مسبوقة في أعراف الرئاسة الفرنسية، وجاء اختيارها بعد أن أبدى الرئيس الصيني إعجابه الشديد بفرقة الفرسان المكونة من 104 فرسان التي رافقته خلال زيارته الأخيرة إلى باريس عام 2014.

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها فرنسا واحدًا من جياد فرقة الفرسان هدية، كما أنها تمثل ردًا على “دبلوماسية الباندا” الصينية بعد أن أصبحت بريجيت زوجة ماكرون عرابة لحيوان الباندا الصيني الذي أعارته بكين لحديقة حيوان قرب باريس.

وبدأت زيارة ماكرون للصين التي تستغرق 3 أيام في شيان التي كانت تعد نقطة انطلاق شرقية لطريق الحرير القديم، حيث زار هو وزوجته بريجيت جيش التيراكوتا الطيني المكون من تماثيل الجنود الصينيين.

ويحرص ماكرون على فتح المجال بدرجة أكبر لعمل الشركات الفرنسية في أسواق الصين التي تتمتع بحماية كبيرة، ويصطحب معه وفدًا يضم نحو 50 من رجال الأعمال.