هدية ميغان ماركل في عيد الميلاد تدخل الملكة إليزابيت في نوبة ضحك

دخلت ملكة بريطانيا إليزابيث في نوبة ضحك فور مشاهدتها الهدية التي قدمتها لها الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، خطيبة الأمير هاري، بمناسبة يوم الكريسماس.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ميغان البالغة من العمر 36 سنة، اشترت لعبة “الهامستر” تستطيع الغناء هديةً للملكة إليزابيث، ما دفع الأخيرة إلى الدخول في نوبة من الضحك.

وبحسب الصحيفة قالت الملكة معلقة على الهدية: “أعتقد أنها ستكون رفيقة جيدة لكلابي”.

وتشتري الأسرة الملكية في بريطانيا بعض الهدايا الكوميدية في عيد الميلاد، ويتبعون التراث الألماني من خلال فتح الهدايا عشية عيد الميلاد.

بدورها، قدمت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون حلوى بصنع يدها للملكة، كما أهدتها جرة من صلصة “تشاتني” من وصفة جدتها.

وكانت الممثلة الأمريكية ميغان، قد ظهرت بإطلالة لافتة للأنظار بجانب خطيبها الأمير هاري، خلال احتفال العائلة الملكية بالكريسماس في ساندرنغام.