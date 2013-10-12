مرح جبر تستعد لـ "صرخة روح"

دمشق ـ تستعد الفنانة السورية مرح جبر للبدء في تصوير أول أعمالها الدرامية لموسم 2014 في مسلسل "صرخة روح2" بعد أيام قليلة.

ونقل موقع "دراميات" عن جبر قولها إنها ستفتتح موسمها الدرامي هذا العام ضمن مسلسل " صرخة روح 2 " .

وأوضحت جبر أن الخماسية التي ستشارك بها هي الأولى التي سيتم تصويرها في العمل، وهي بعنوان " القفل " والخماسية من فكرة يامن ست البنين وتأليف سعيد الحناوي وسيخرجها اياد نحاس.

ويتناول مسلسل " صرخة روح " مواضيع تتعلق بالخيانات المحرمة بكل أشكالها في طرح جريء عبر ستة خماسيات كل واحدة منها تتألف من خمسة حلقات .

يذكر أن مرح جبر قد شاركت الموسم الفائت في مسلسل " حائرات " و مسلسل " حفيظ " في العراق إضافة لأعمال أخرى .